Yazar ve oyuncu Pelin Batu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

2019 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce atılan bir roketatarın isabet ettiği evde bulunan 9 yaşındaki Elif'i hayatını kaybetmesinin ardından "Türkiye, çocuk katili ülkesidir. Yeter, ruhum kaldırmıyor" açıklamasında bulunan Batu, "Hala aynı noktada mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"AYNI NOKTADA DEĞİLİM"

Batu, "Aynı notada değilim söylediklerimde çok daha dikkatli olmaya çalışıyorum, gereksiz yere linç yemek istemiyorum. "Bir çocuğun evinde otururken haksız yere öldürülmesi ve bu davanın takip edilmemesi bana göre son derece problem. Ya da bir insanın Sur'da olduğunu biliyoruz, öldürülüp cesedinin naaşının günlerce orada kalması bana göre çok büyük bir trajedi olduğunu düşünüyorum, keşke bunlar olmasa diyorum." dedi.

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PKK'ya yakın medyaya söylediği o cümleyi hatırlamadığını belirten Batu, "Kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Herkesle görüşüyorum. A partisi B partisi diye değil işin hümanist tarafından bakıyorum. O konuda şu anda şöyle düşünüyorum, devletimiz suçluysa haddime değil yargılanması gerekiyor demek. Ama kim o suçu işlediyse bana göre yargılanması gerekiyor. Devletimiz terör devleti demek değil, ülkede terörizm var demek bana daha doğru geliyor." ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:35 "HDP'ye oy vermem" diyen Pelin Batu: Demirtaş serbest kalmalı Daha önce yaptığı açıklamada ailece HDP'ye oy verdiklerini açıklayan yazar Pelin Batu, konuyla ilgili TVNET yayınında konuştu. HDP'yi o dönem başarılı bulduğunu belirten Batu, 'Ama bugün HDP'ye oy verir miyim sanmıyorum.' ifadelerini kullandı. HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'başarılı bir lider' olduğunu öne süren Batu, 'Onun hala hapiste olması bana göre antidemokratik ve çok yanlış bir şey. Ümit ediyorum ki çıkar.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"HDP'YE OY VERECEĞİMİ SANMIYORUM"

Daha önce yaptığı açıklamada ailece HDP'ye oy verdiklerini açıklayan Batu, artık HDP seçmeni olmadığını söyledi.

Batu, "HDP bana göre o dönemde en başarılı partiydi, Demirtaş en başarılı liderdi. Onun hala hapiste olması bana göre antidemokratik ve çok yanlış bir şey. Ümit ediyorum ki çıkar. O dönemde HDP'ye oy verdim, HDP'nin Meclis'te bir parti olarak olmasını çok önemsiyordum." diye konuştu.

Batu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörizm meselesinde insanların cephede değil, bir örgütün arkasında değil, bir parlamenter olarak Meclis'te olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da çok ayrılması gerektiğine inananlardandım. Bana göre Demirtaş bu ayrımı çok iyi yapanlardan biriydi.

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Ama bugün HDP'ye oy verir miyim sanmıyorum... Bana göre önümüzdeki seçimde ülkenin çok büyük bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimin HDP ile değil farklı bir ittifakla olduğunu düşünüyorum.

Ülkede altı boşaltılmış pek çok kurumun olduğunu gözlemliyorum ve bunun da bir gecede değişmeyeceği aşikar. Sadece HDP'nin bu değişimi gerçekleştirebileceğine inanmıyorum."