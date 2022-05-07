​Hem ırkçı hem yalancı: Vatandaşlık sayısı ve fotoğraflar uydurma

Bazı ırkçı politikacılarla birkaç sivil toplum kuruluşu, sığınmacı karşıtlığını körüklemek için Türkiye’de 10 milyon yabancı olduğu ve düzensiz göçle mücadele edilmediği propagandası yürütüyor. Sosyal medyadan Afganistan-İran sınırında çekilmiş görüntülerle kaçak göçmenlerin elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye geçtiği yalanı yayılıyor. Ancak Türkiye, bu yalanların gölgesinde düzensiz göçe karşı büyük bir mücadele veriyor.

10 MİLYON DEĞİL 5,5 MİLYON

İddiaların aksine, Türkiye’de toplam 5 milyon 500 bin 690 kayıtlı yabancı bulunuyor. Bunların 3 milyon 762 bin 686’sını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. İkamet izniyle kalan yabancıların sayısı ise 1 milyon 417 bin 997. Yabancıların 300 bin 7’sini ise uluslararası koruma kapsamında bulunanlar oluşturuyor.

KAÇ KİŞİ VATANDAŞLIK ALDI

2023 seçimleri için yüzbinlerce Suriyeliye vatandaşlık verildiği iddiaları da tamamen gerçek dışı. Bugüne kadar toplam 200 bin 950 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların önemli bölümünü oy kullanma yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor. 47 bini de Türkmen.

1,4 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇMEN VAR

Ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen sayısı ise 1 milyon 423 bin 750. Bu sayının 526 bin 495’ini Afganistanlılar, 259 bin 790’ını Suriyeliler, 203 bin 620’sini Pakistanlılar, geri kalanını ise sırayla Filistin, Irak, İran, Türkmenistan ve diğer ülke vatandaşları oluşturuyor. Ülkeye giriş yapan bu düzensiz göçmenlerin 323 bin 859’u sınır dışı edildi, 641 bin 487’si ise değişik yollarla Avrupa’ya geçti. Avrupa’ya geçiş yapanların sayısı AB’nin ilgili kurumlarının teyidi ile tescillendi.

500 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Özellikle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü de sürüyor. Verilen desteklerle bugüne kadar toplam 497 bin 926 kişi gönüllü olarak ülkesine gitti. Türkiye’nin terörden arındırdığı El Bab, Cerablus, Azez gibi şehirlere 133 bin 655, İdlib’e 37 bin 827 kişi döndü. Rakka’ya 19 bin 791, Deyrizor’a 13 bin 974, Haseke’ye 12 bin 543, Hama’ya 9 bin 368 kişi gitti. Geri kalanlar ise Şam, Humus, Lazkiye, Dera, Tartus, Kuneytire ve Suveyde’ye yerleşti.

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12 bin kişi GGM’de

Düzensiz göçle mücadele için kurulan Geri Gönderme Merkezlerinin (GGM) kapasiteleri de kat kat arttırıldı. 2015’te GGM’lerin kapasitesi 1740’ken, bu 20 bine çıkarıldı. Dün itibariyle 30 Geri Gönderme Merkezinde, toplam 12 bin 119 kişi ülkesine gönderilmeyi bekliyor. Devlet otoritesinin zayıf olduğu ülkelerle bürokratik işlemler ağır ilerlediği için, GGM’lere alınan kaçak göçmenlerin bazılarının ülkelerine yollanması 1 aya kadar uzayabiliyor. Türkiye’nin Suriye, Yunanistan (protokol), Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Pakistan, Rusya, Nijerya, Bosna-Hersek, Yemen, Moldova, Belarus, Karadağ, Kosova, Norveç ve AB ile geri kabul anlaşması bulunuyor. 17 ülke ile de benzer anlaşmalar için görüşmeler devam ediyor. Bu anlaşmaların sağlanması durumunda, geri göndermeler daha da hızlanacak.

OYNAT 00:39 Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

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