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Her detay tek tek tasarlandı: Ümraniye Belediyesi'nden engelli bireyler için yeni yaşam merkezi

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete alınan Engelsiz Spor Merkezi, dört branşta 350 özel bireye eğitim veriyor. Engelli bireylerin spor ve çeşitli etkinlikler yapabildiği Engelsiz Spor Merkezi’nden dört yaş ve üzeri engelli bireyler tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Semih Bozkuş
18:13 - 7/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Ümraniye Belediyesi'nden engelli bireylere özel hizmet alanı
Ümraniye Belediyesi'nden engelli bireylere özel hizmet alanı

Ümraniye Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla Engelsiz Spor Merkezi’ni hizmete açtı. 350 kişinin eğitim aldığı spor merkezinden 4 yaş ve üzeri engelli bireyler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Özel bireylere özel etkinlikler

Engelli bireyler için oluşturulan yeni yaşam alanında her detay tek tek tasarlandı. Fiziksel aktivite ve eğlencenin bir arada sunulduğu merkezde; oyun, etkinlik, kültür fizik hareketleri, yüzme, ritim ve dans dersleri veriliyor. Psikolog ve fizyoterapist desteğinin de sağlandığı merkezde özel bireylerin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesi, sosyal uyum ve adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yüzme kursuna katılan engelli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 40 dakika boyunca hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor. Yıl boyu aktif olarak hizmet veren havuza üye olan engelli bireyler, 3 ay boyunca eğitim alabiliyor. Öte yandan özel gereksinimli bireylerin programları ile eş zamanlı olarak ailelerine de pilates ve zumba branşlarında eğitimler veriliyor.

#Ümraniye Belediyesi
#Engelsiz Yaşam Merkezi
#Engelsiz Spor Merkezi
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