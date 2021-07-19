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Herkes müjdeyi merak ediyor

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü törenlerle kutlanacak. Bu yıl Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen kutlamalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindeki heyetle katılacak. Erdoğan, dünyaya mesaj ve KKTC’ye müjde vereceği için bugün başlayacak ziyaret büyük merakla bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğanın KKTCden vereceği müjdeyi merak ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen kutlamalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberindeki heyetle katılacak. Erdoğan, 2 günlük Kıbrıs ziyaretine bugün başlıyor. Tüm gözler, Erdoğan’ın Kıbrıs gezisinde açıklayacağı müjdelere çevrildi. Erdoğan, ziyaret kapsamında ilk olarak bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda hitap edecek. Erdoğan, söz konusu müjdeyi ise parlamentoda açıklayacak.

DÜNYAYA MESAJ

Erdoğan, yarın ise Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak. Törenlerde, Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önemli mesajlar verecek. Erdoğan, söz konusu törenlere ilişkin, “Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada’ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dünyanın gözünün çevrildiği KKTC gezisi bugün başlıyor. “Tüm dünyaya mesajlarım olacak” diyen Erdoğan’ın vereceği müjdeler merakla bekleniyor. Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’ndaki hitaplarını da bugün gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dünyanın gözünün çevrildiği KKTC gezisi bugün başlıyor. “Tüm dünyaya mesajlarım olacak” diyen Erdoğan’ın vereceği müjdeler merakla bekleniyor. Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’ndaki hitaplarını da bugün gerçekleştirecek.

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar’ın görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin yanısıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, “Kıbrıs davası” hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC’de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

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