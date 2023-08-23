Heyetler arası toplantıda imzalar atıldı: Türkiye ile Endonezya arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması

Bakanlığımız ile dost ve kardeş ülke #Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanlığı Heyetler Arası Toplantımızı gerçekleştirdik.



Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanı Sayın Mohammed Mahfud MD ile güvenlik alanlarında iş birliği… pic.twitter.com/UO8VgdrCX9