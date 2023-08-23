Bakan Fidan'ın Irak ziyareti sürüyor: Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Bağdat ziyaretinin önemli bir fırsat ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde beklenen üst düzey ziyareti için de önemli bir zemin olacağını belirtti.