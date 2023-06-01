Hezimet sonrası CHP'de depremler dinmiyor: Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti
Özellikle 28 Mayıs'ta alınan hezimet sonrası çatlakların yaşandığı CHP'de istifa depremleri başladı. Partinin bugün yapılan toplantısında tüm MYK üyelerinin istifasını sunduğu CHP'de son olarak Kayseri İl Başkanı Adil Demir de görevinden istifa ettiğini açıkladı.
19:57 . 1/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
28 Mayıs'taki seçimler sonrası büyük bir hezimet yaşanan CHP'de istifa depremleri de sürüyor. Son olarak CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.