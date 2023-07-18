HSK Kararnamesi yayınlandı: 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi’ni yayımladı. Kararnameye göre 3 bin 36’sı adli, 387’si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Kararname ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eş durumuna bağlı atamalar kura kararnamesinin ardından yapılacak