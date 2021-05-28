Yeni HSK şekillendi ​

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Bakan Koca duyurdu: Ankara'da bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Ertan İskender isimli asistan hekimin, bir hastanın saldırısına uğradığını ve ameliyata alındığını açıkladı. Bakan Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi. Bakan Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda ise doktorun durumunun iyi olduğunu duyurdu.