Yeni HSK şekillendi ​

ABDULLAH SARİCA
TBMM Genel Kurulu’nca 7, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 üyenin seçilmesiyle yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın, HSK’ya 4 ismi atamasına ilişkin kararname dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
- HSK 1. Dairesi Başkanı Halil Koç ile aynı dairede üye olan Mehmet Akif Ekinci yeniden HSK üyeliğine seçilirken, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım da HSK üyeliğine atandı. 2011 tarihinden bu yana HSK üyesi olarak görev yapan Koç, en uzun süre HSK üyeliği yapan isim oldu.
7 Haziran’da göreve başlayacak kurulun ilk toplantısında 1. ve 2. daire başkanları belirlenecek. Bu isimlerden biri aynı zamanda HSK başkanvekili olacak.