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Hudut kartalları göz açtırmıyor: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü toplam 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

15:52 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:55 - 22/07/2024 Pazartesi
AA
Hudut Birlikleri
Hudut Birlikleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi"



#Milli Savunma Bakanlığı
#FETÖ
#sınır
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