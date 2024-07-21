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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
16:59 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:25 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.





#MSB
#Irak
#Suriye
#PKK
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