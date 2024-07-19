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Dünya

MSB: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' ifadeleri kullanıldı.

15:35 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:01 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: MSB
Foto: MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."



#Irak
#Suriye
#MSB
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