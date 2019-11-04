İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumaları trafikte tartıştıkları sürücüye silah çekip darp ettiler

Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğu ile evinde gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları ile tartıştı. Tartışma sırasında Serkan A.’nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.’nın önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.’yı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.

OYNAT 00:46 Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte bir vatandaşa önce silah çekti sonra darp etti İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar. Sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen korumalar önce silah çekti daha sonra darp etti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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İHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları tartıştıkları sürücüye saldırdı.

SÜRÜCÜNÜN AİLESİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Serkan A.’yı saldırganların elinden aldı. Sürücü ve ailesi büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar ise aşağıya inerek duruma tepki gösterdi. İki yakın koruma, ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Eşi ve çocuğunun yanında dehşeti yaşayan Serkan A. ise korumalardan şikayetçi oldu.

İHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları tartıştıkları sürücüye saldırdı.

İMAMOĞLU'NU EVE BIRAKTIKLARI ÖĞRENİLDİ

İki korumanın olayın hemen öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu’nu Beylikdüzü’ndeki evine bıraktıkları öğrenildi.