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İSTANBUL

İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Hacı Bektaş Veliyi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında UNESCO, 2021 senesini Hacı Bektaş yılı ilan etti.

İstanbul'un Yenikapı semtinde 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3 günlük Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

45 sanatçının sahne aldığı festivalde 'Çav Bella' ile Hacı Bektaş Veli anıldı

İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
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İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.

İTALYAN DEVRİM ŞARKISI İLE ANMA

Dünyanın farklı dillerine uyarlanan ve Türkiye'de de Grup Yorum tarafından seslendirilen İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş Veli'nin anılması tepkiyle karşılandı.

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İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
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İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında bazı camilere ahlaksız bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan ahlaksız saldırıya tepki göstererek olayın faillerinin bulunmasını istedi.


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