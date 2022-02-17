Gündem İBB Sözcüsü Murat Ongundan İsviçre tatili açıklaması Hesabımı Ekrem İmamoğluna verdim
POLİTİKA

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'İsviçre tatili' açıklaması: Hesabımı Ekrem İmamoğlu'na verdim

İstanbul'da geçtiğimiz ayın sonunda etkili olan kar yağışı sırasında yurt dışında lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin hedefi haline gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra kendisini savundu. Faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını söyleyen Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." diye konuştu. Ongun, tatilini nerede yaptığının çok da önemli olmadığını belirterek, "İsviçre'de değildim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İBB Sözcüsü Murat Ongundan İsviçre tatili açıklaması: Hesabımı Ekrem İmamoğluna verdim​
İBB Sözcüsü Murat Ongun

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda, sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tepki çekmişti. Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birinde olduğunu açıklamıştı.

Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu
GÜNDEM
Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu

Karla mücadele tweet'lerini yurt dışından atan Ongun, yaklaşık üç hafta sonra konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tele 1 canlı yayınında konuşan Ongun, "Benim hesap vereceğim yerler var. Hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." dedi.

Ongun, sunucunun sorusu sonrasında yaptığı açıklamada, faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını da ifade etti.

"TATİLİMİ NEREDE YAPTIĞIMIN ÖNEMİ YOK Kİ"

Ongun'un yaptığı açıklamalar şöyle:

  • "Benim hesap vereceğim yerler var. Sonuçta kamuoyuna böyle iddialar gelmiş. Bahsedilen rakamlar yanlış. Ben belediye başkanıma rakamları gösterdim. Başka hesap vereceğim bir yer daha var kamu görevlisi olarak. Müfettişler bana bunu soracaklardır. Devlet makamlarına da bu bilgiyi veririm. Şimdiye kadarki rakamlar yanlış. Benim tatilimi nerede yaptığımın bir önemi yok ki. Ben Türkiye'nin önde gelen bir sanatçısı, siyasetçisi değilim. Ben Ekrem İmamoğlu adına açıklama yapan İBB'nin sözcüsüyüm. Orantısız bir saldırı var. Cenevre'de değildim, onu söyleyeyim. Şuraya gittim, şu kadar para harcadım diyecek değilim."

İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış
GÜNDEM
İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış

Avantaj kayboldu

Avantaj kayboldu

​Fenerbahçe evinde Çekya ekibine 3-2 yenildi.
Ses kirliliği öldürüyor

Ses kirliliği öldürüyor

​Her yıl on bini aşkın insan hayatını kaybediyor.
İBB Sözcüsü Murat Ongundan İsviçre tatili açıklaması: Hesabımı Ekrem İmamoğluna verdim

​CHP'den 'rüşvet' kararı.

​Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​ABD Dışişlerinden Rusya ile ilgili çarpıcı iddia.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

​ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'a sınır dışı kararı.

​İHA ve SİHA'dan sonra Türkiye'nin göklerdeki yeni gözü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.