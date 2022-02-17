İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'İsviçre tatili' açıklaması: Hesabımı Ekrem İmamoğlu'na verdim İstanbul'da geçtiğimiz ayın sonunda etkili olan kar yağışı sırasında yurt dışında lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin hedefi haline gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra kendisini savundu. Faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını söyleyen Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." diye konuştu. Ongun, tatilini nerede yaptığının çok da önemli olmadığını belirterek, "İsviçre'de değildim" dedi.

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