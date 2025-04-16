İçici de satıcı da değilim dedi: Yatağının altından 71 paket bonzai ham maddesi çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli B.G.'nin (34). uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı aramada, yatak altına gizlenmiş 71 paket halinde toplam 43,48 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeyle yaklaşık 4 kilo 300 gram bonzai üretilebildiği öğrenildi. Şüpheli B.G., ifadesinde uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısı olmadığını ileri sürerek kendini savunduğu öğrenildi.