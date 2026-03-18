İçişleri Bakanı Çiftçi’den 81 il valisine bayram talimatı

Bakan Çiftçi’nin imzasıyla iletilen yazıda, valiliklerin bayram süresince gerçekleştirecekleri bilgilendirmelerde öncelikle vatandaşların bayramını samimi, içten ve kapsayıcı bir dille tebrik etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamaların, toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir üslupla hazırlanmasının önemine dikkat çekildi.

"Çalışmalar hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaşım sağlanmalı"

Alınan bilgiye göre; yalimatta, bayram süresince il genelinde alınan tedbirlerin kamuoyuyla açık, şeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşılması istendi. Bu kapsamda; görev yapan personel sayısı, sahada aktif olarak bulunan ekip ve görev unsurları ile kullanılan araçlar ve diğer imkânlara ilişkin bilgilerin detaylı biçimde açıklanması gerektiği belirtildi. Böylece vatandaşların yürütülen çalışmalar hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaşmasının sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamalarda ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde devletin tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunun güçlü bir şekilde vurgulanması gerektiği kaydedildi.

Her türlü durumda gerekli desteğin süratle sağlanacağı mesajının net biçimde verilmesi istenirken, devlet-vatandaş bağının güven temelinde pekiştirilmesinin önemine işaret edildi.

"Vatandaş odaklı yaklaşım" vurgusu

Bakanlık yazısında, alınan tedbirlerin temel amacının her bir vatandaşın bayramı huzur, güven ve esenlik içerisinde geçirmesini sağlamak olduğu özellikle vurgulandı. Bu doğrultuda yapılacak açıklamalarda, vatandaş odaklı yaklaşımın ön planda tutulması gerektiği ifade edildi.

Talimatta dikkat çeken bir diğer husus ise kullanılacak dil ve üslup oldu. Bayram tedbirlerine ilişkin bilgilendirmelerde; cezayı çağrıştıran, yaptırım ve idari işlem vurgusu öne çıkan, vatandaşlarda tedirginlik oluşturabilecek ifadelerden özellikle kaçınılması gerektiği belirtildi. Bunun yerine; rehberlik eden, bilinçlendiren, dikkat ve hassasiyet çağrısı yapan, güven veren, koruyucu ve yapıcı bir dilin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bayramın manevi ruhuna uygun temalar ön planda tutulsun"

Ayrıca her bir vatandaşın canının, huzurunun ve güvenliğinin devlet açısından büyük bir kıymet taşıdığı hususunun güçlü bir şekilde altının çizilmesi istendi. Bu yaklaşımın, kamuoyunda güven duygusunu artıracağı ve alınan tedbirlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Öte yandan, kamuoyuna yapılacak tüm açıklamalarda bayramın manevi ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven temalarının ön planda tutulması gerektiği ifade edildi.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren mesajların verilmesinin önemine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklerden konuya ilişkin gerekli hassasiyetin azami düzeyde gösterilmesini isterken, kamuoyuna yapılacak tüm açıklamaların belirlenen bu çerçeve doğrultusunda hazırlanarak yürütülmesi hususunda gereğinin yapılmasını talep etti.







