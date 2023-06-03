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İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da üç PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında üç PKK'lı teröristin ölü olarak geçirildiğini açıkladı.

08:27 . 3/06/2023 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.




#Diyarbakır
#Süleyman Soylu
#PKK
#Terör örgütü
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