Gündem İçişleri Bakanı Soylu talimatlarınız elimizde diyerek duyurdu
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu 'talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, "Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü, bir adet patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Soylu talimatlarınız elimizde diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

Bakan Soylu: Gözü alıyorsa Karayılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor
GÜNDEM
Bakan Soylu: Gözü alıyorsa Karayılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor

"Talimatlarınız elimizde"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımında 2 terörist ile birlikte ele geçirilen mühimmatları açıkladı.

Soylu, "Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü, 1 adet patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız" dedi.

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