Bakan Soylu: Gözü alıyorsa Karayılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiğini belirten Bakan Soylu, Çukurca ilçesine sızma girişiminde bulunan iki teröristin J-SİHA, yakın hava desteği ve kara operasyonu ile öldürüldüğünü açıkladı.
"GÖZÜ ALIYORSA KARAYILAN GELSİN"
- Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda "Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor." diyerek terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'a da göndermede bulundu.
Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi:Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlarGözü alıyorsa Karayılan gelsin,fare gibi saklanmasın.Onun da sırası geliyor.