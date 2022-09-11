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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Osmanlı'ya hakaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki: Geçmişine soyuna sopuna bühtan etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştirerek, "Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir, kınıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan Osmanlıya hakaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyere tepki: Geçmişine soyuna sopuna bühtan etti
Arşiv - İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de açıklama yaptı.

Mardin'deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine geçen Bakan Soylu, Midyat Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi, karşılaştığı çocuklarla ilgilendi.

AK Parti Dargeçit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca Özgürlük Parkı’nda düzenlenen "Dargeçit Gençlik Buluşması"na katılan Soylu, program öncesinde gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, içinde gelecek, sevgi, heyecan, kardeşlik, samimiyet olan bu güzel tabloyu karşısında görmenin, bu tablonun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyun"

Gençlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, bu bölgede yaşayan vatandaşların, gençlerin, anne ve babaların geçmişte yaşadığı sorunlara işaret etti.

Süleyman Soylu, "Kimi çoluk çocuğunu kimi geleceğini kimi geçmişi ve geleceği arasındaki ilişkiyi kimi okulunu, öğretmenini, işini, doktorunu, hastanesini, dükkanında kazanacağını kaybetti. Maalesef böyle bir zaman diliminden geçtik. Gençler size söylüyorum, Müslümanlığınızla, Kürtlüğünüzle, dilinizle gurur duyun, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyun." diye konuştu.

Dargeçit'e gelmeden önce Ömerli ilçesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Soylu, Yaz Spor Okulları'nda sporla buluşan çocuk ve gençlerle görüştüğünü anlattı.

"Devlet insanların kendi inançlarıyla ve değerleriyle yaşamalarını temin eder. Bir devlet imkan varsa halı sahasını yapar, okulunu yapar, cadde ve sokakları ışıklandırır, güvenliği temin eder, hastaneler yapar, havaalanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü, Ilısu Barajı yapar, 81 ilde üniversite yapar, imkanı varsa İHA'sını, SİHA'sını, helikopterini, kendi arabasını üretir" ifadesini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. yüzyılın başından itibaren bu ülkede bir devrim ortaya koyduğunu belirtti.

Soylu, ülkede devrim niteliğinde gerçekleştirilen hizmetlere değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geri durdurulmaya çalışılan Türkiye'yi 20 yıldır, dönüştürmeye, değiştirmeye ve Türkiye'nin gücünü artırmaya, gençlerin önündeki engebeleri kaldırmaya çalışan bir gayret ve çalışma sergilediğini kaydetti.

"Artık Türkiye eski Türkiye değil"

Neredeyse her kırsal mahallede bir spor sahası yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini anlatan Soylu, bundan 5-6 yıl önce ne Ömerli'de ne Birkleyn Mağarası ne Cudi'de ne Beytüşşebap'ta ne Tunceli'de böyle bir tablonun görülebileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükürler olsun, böyle bir karar verdiniz. Dediniz ki, 'Artık terörü, yoksulluğu, fukaralığı elimizin tersiyle iteceğiz, güçlü ve büyük Türkiye ile hep beraber adım atacağız. Biz kardeşiz. O gün belki elimizde imkan yoktu ama bugün her şey yapılmaya çalışılıyor. 81 ilde üniversite, mezralara kadar yol, neredeyse birçok yere doğal gaz ulaştırılmaya çalışılıyor. Her şey ne varsa getirilmeye çalışılıyor. Ömerli'de uzun yıllar sonra ilk kez göç durdu, tersine göç başladı. Dargeçit'te de başlayacak. Hakkari'de 2016 yılında tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı sıfır. 2020'de 5, 2021'de 19, 2022'de 26. Bu yıllar arasında ne değişti? Bir tek şey, terör bitmiş, herkes işine bakmış. Aileler de çocuklarının geleceği için çaba sarf etmiş. Bu kadar net. Herkes kafasını kendi işine vermiş."

"Ne Irak'a ne İran'a ne Suriye'ye sırtımızı döneriz"

Soylu, ülkenin gençlerinin imkan verildiğinde yapamayacağı iş olmadığını belirterek, bugün ülkenin batısında ne varsa doğusunda da olduğunu, belki daha fazlasının olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyadan da sorumlu olduğuna dikkati çeken Soylu, şu görüşleri paylaştı:

"Ne Irak'a ne İran'a ne Suriye'ye sırtımızı döneriz. Ne Orta Doğu'ya ne Balkanlar'a, Afganistan'a hiçbirine sırtımızı dönmeyiz, çünkü onların hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır. Şunu bir kardeşiniz, Türkiye'nin İçişleri Bakanı, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, biz göremesek de inşallah siz göreceksiniz. Anadolu coğrafyası, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar bu topraklar, Suriye'ye, Irak'a, Afganistan ve Pakistan'a huzur ve barışı getirecek. Bunu 600 yıl boyunca sağlayan ecdadın torunlarıyız.

Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedirler. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir hakikaten, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette bu kınanacak bir hadisedir ve bunu kınıyoruz. Kem söz sahibine haizdir bu kadar basit."

"Bu özgürlüğü Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın politikası, siyaseti ve anlayışı getirdi"

Ülkede artık herkesin inancını, kimliğini, etnik kökenini rahatça ifade edebildiğini vurgulayan Soylu, herkesin kendi anlayışı içerisinde bir arada olabilme kabiliyetinde olduğunu aktardı.

Türkiye'nin geçmişte darbelerle geriye götürüldüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bal gibi bu ülkeyi yönetiyoruz. Bugün tahıl koridorunda problem olduğunda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta problem olduğu zaman kimse Amerika'yı adam yerine koymuyor ama Tayyip Erdoğan'a 'Bu problemi çözer misin?' diyorlar. Demek ki biz becerebiliyoruz ve üstesinden gelebiliyoruz. Bu özgürlüğü Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın politikası, siyaseti ve anlayışı getirdi. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz Marmaray'ı açtık, onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz Avrasya Tüneli'ni açtık. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz İHA'ları, ATAK helikopterlerini ürettik. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz bu ülkede dünyanın en büyük havalimanının temelini attık. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, Yüksekova Havalimanı'nı açtık, Doğu ve Güneydoğu'yu terörden temizledik ve gençlerimizin yarına daha güçlü bir şekilde yükselmesini sağlayabilecek adımlar attık. Tayyip Erdoğan'ın istikametinden hiç vazgeçmedik. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'yi güçlü ve büyük bir Türkiye haline getirmeye çalışmıyor. Tayyip Erdoğan, medeniyetimizin dününü ve yarınını buluşturmaya çalışıyor. Bugün Cumhur İttifakı bunu sağlıyor."

Soylu, dünyanın her tarafında ekonomik problemler olduğuna dikkati çekerek, bundan Türkiye'yi çıkarabilecek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Gençlerden beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Soylu, gençlere birlik ve beraberlik içinde olmalarını, çok çalışmalarını önerdi.

Dünyanın, Türkiye'deki medeniyet değerlerine ihtiyacı olduğuna işaret eden Soylu, "2023 sadece Cumhuriyetimizin birinci asrı olmayacak. Aynı zamanda öyle bir yükselişi başlatacak ki bütün dünyaya parmak ısırtacak. Siz çok güçlü bir memlekette çok güçlü bir nesil olarak hayatınıza devam edeceksiniz ve sadece kendi memleketinize faydanız olmayacak, etrafınızdaki coğrafyaya da faydanız olacak. Ama çok çalışmalısınız ve birlik içerisinde olmasınız." diye konuştu.

Programda, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gençlerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinleyen Bakan Soylu, bağlama çalarak "Merdo" türküsünü söyleyen gence eşlik etti.

Soylu, gençlerin sorduğu soruları da yanıtladı.

Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, Dargeçit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Derviş Kılıç ve gençler katıldı.

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