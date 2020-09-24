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Gündem İçişleri Bakanı Soyludan çok dikkat çeken AYM Başkanı açıklaması Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41ini FETÖden ihraç ettim
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a yanıt: Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim

İçişleri Bakanı Soylu'dan çok dikkat çeken AYM Başkanı açıklaması: Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim

AYM'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin ardından

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasında çok çarpıcı bir polemik yaşanmıştı. Bakan Soylu, katıldığı bir programda Arslan'a cevap verdi. Bakan Soylu, AYM Başkanı Arslan'ın bir dönem Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, "Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AYM Başkanı Zühtü Arslan arasındaki polemik büyüyor. Konuk olduğu canlı yayında Zühtü Arslan'ın, bir dönem Polis Akademisi Başkanlığı görevinde bulunduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Anayasa Mahkemesi Başkanımızın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim" ifadelerini kullandı.

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AYM'NİN TARTIŞMALI KARARI SONRASI GERGİNLİK

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerini kullanmıştı. Zühtü Arslan ise Soylu'nun sözlerine, "AYM kararları kutsal metinler değildir, eleştirilebilir. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" şeklinde karşılık vermişti.

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BAKAN'DAN CANLI YAYINDA AYM BAŞKANI'NA YANIT

TGRT Haber'de canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerine yanıt verdi. Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum. Bunun için profesör olmama gerek yok. Bu bir terör örgütü PKK bildirisidir. Diyor ki, 'Devlet katildir. Devletin orada sizin şehit olarak nitelendirdikleriniz de katildir. AYM buna, Tayyip Erdoğan ve devlete hakaret edenlere verdiği gibi buna da düşünce özgürlüğü kararı veriyor" ifadelerini kullandı.

KOMİSER YARDIMCILARININ YÜZDE 41'İNİ BEN İHRAÇ ETTİM

  • Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Bakan Soylu, "Anayasa Mahkemesi Başkanımızın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim. Demek ki devlete adam alınırken dikkat edilmesi lazım. Ben bilerek aldığını söylemiyorum" dedi.
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