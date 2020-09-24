İçişleri Bakanı Soylu'dan çok dikkat çeken AYM Başkanı açıklaması: Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AYM Başkanı Zühtü Arslan arasındaki polemik büyüyor. Konuk olduğu canlı yayında Zühtü Arslan'ın, bir dönem Polis Akademisi Başkanlığı görevinde bulunduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Anayasa Mahkemesi Başkanımızın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim" ifadelerini kullandı.

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AYM'NİN TARTIŞMALI KARARI SONRASI GERGİNLİK

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerini kullanmıştı. Zühtü Arslan ise Soylu'nun sözlerine, "AYM kararları kutsal metinler değildir, eleştirilebilir. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" şeklinde karşılık vermişti.

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BAKAN'DAN CANLI YAYINDA AYM BAŞKANI'NA YANIT

TGRT Haber'de canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerine yanıt verdi. Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum. Bunun için profesör olmama gerek yok. Bu bir terör örgütü PKK bildirisidir. Diyor ki, 'Devlet katildir. Devletin orada sizin şehit olarak nitelendirdikleriniz de katildir. AYM buna, Tayyip Erdoğan ve devlete hakaret edenlere verdiği gibi buna da düşünce özgürlüğü kararı veriyor" ifadelerini kullandı.

KOMİSER YARDIMCILARININ YÜZDE 41'İNİ BEN İHRAÇ ETTİM