İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı, terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Virüs salgını da bize gösterdi ki, standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD’nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi.

Bakan Soylu, "Anayasa mahkemesi başkanına söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bir bilanço vereyim; 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63’ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür" diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan 2 terörist ölü ele geçirildi