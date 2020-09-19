Bakan Soylu: Hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin sözlerine yönelik yeni bir açıklama daha geldi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm.

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Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir.