İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki iftar programında açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen iftar programında konuşan Yerlikaya, "110 yıl önce Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve onur timsali gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, 2024 yılında 644 şehit yakını ve gazinin Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldığını açıkladı.
VATANA KASTEDEN, DEVLETİN DEMİR YUMRUĞUNU GÖRECEKTİR
VATANA KASTEDEN, DEVLETİN DEMİR YUMRUĞUNU GÖRECEKTİR
İftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelle gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.
"Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin birlik beraberliğine kasteden her kim varsa, devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir"
ifadelerini kullandı.
Şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin onur timsali olduğunu belirten Yerlikaya,
"Sizler, vatan için ölümü göze almış kahramanlarsınız. Biz de ahde vefanın gereği olarak her daim yanınızdayız"
diyerek, şehit aileleri ve gazilere destek mesajı verdi.
18 MART'TAN 15 TEMMUZ'A
18 MART'TAN 15 TEMMUZ'A
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çeken Yerlikaya, şehitlerin yalnızca birer tarih figürü olmadığını, milletin hafızasında ve dualarında daima yaşayacaklarını ifade etti.
"Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızı unutmayacağız"
dedi.
Yerlikaya, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek,
"Rabbim bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Kahraman gazilerimize bereketli, uzun ömürler versin"
ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
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