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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yaya geçidi genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Yaya ve okul geçitlerine çizilecek

İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan genelgede, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksiklerinin kısa sürede giderilmesi istendi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yaya geçitleri artık böyle olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yaya geçitleri artık böyle olacak.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri çizilmesi istendi.

BAKAN SOYLU'NUN İMZASIYLA 81 İLE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliği, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına "Önce Yaya Uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, geçen yıl ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmünün getirildiği belirtildi.

Yaya ve okul geçitlerine "Önce Yaya" görselleri çizilecek
  • Genelgeyle, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesine ilişkin hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin, sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizilmesi istendi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek bu görsellerle sürücülere "önceliğin yayalarda olduğu" uyarısı yapılacak.

Bu kampanyanın yıl boyunca etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri sağlanacak.

Yaya ve okul geçitlerine "Önce Yaya" görselleri çizilecek.

GEÇİŞ ÇİZGİLERİNİN ÖNÜNE ÇİZİLECEK

Genelgede, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla (belediye/karayolları) koordineli yapılması gereken çalışmalar sıralandı.

  • Buna göre, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksikleri kısa sürede giderilecek.

İşaretlemelerin ardından yaya geçitleri böyle olacak.

Sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.

Bu kapsamda "Önce Yaya" görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek.

YOL VERMEMENİN CEZASI 604 TL

TBMM’de geçtiğimiz yıl kabul edilen kanun teklifi ile yaya geçitlerinde, yayalara öncelik vermeyen sürücülere uygulanacak ceza 2019 yılı itibariyle 604 TL olarak uygulanmakta.

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