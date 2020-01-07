İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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