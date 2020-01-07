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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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