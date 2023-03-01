İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bugün Tunceli Baki Deresi mevkiinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek,
"Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubu barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir"
denildi.
#İçişleri Bakanlığı
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#PKK
19 dakika önce
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