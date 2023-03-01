|
Reklam
Reklam
Gündem

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:12 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bugün Tunceli Baki Deresi mevkiinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek,
"Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubu barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir"
denildi.


#İçişleri Bakanlığı
#Eren Abluka Sonbahar-Kış-13
#PKK
19 dakika önce
default-profile-img
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
Leyen’den Yunan halkına başsağlığı
Depremzedelerden yüksek ücret isteyen firmaya ceza
Et ve Süt Kurumu deprem bölgesinden özel fiyatla üç bin hayvan alımı yaptı
Sözün bittiği an: Dört yıllık binanın kolon ve kiriş aralarından tahta parçaları çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.