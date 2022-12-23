Tunceli'de araziye tuzaklanmış altı eyp düzeneği ve 180 kilo patlayıcı madde imha edildi
Eren Abluka Operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonları çerçevesinde Hozat ilçesi kırsalında toprağa gömülü halde bulunan 6 adet EYP düzeneği ve 180 kilo patlayıcı madde imha edildi.
Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor.
Hozat ilçesi kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda eğitimli köpekler, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, güvenlik güçlerince 6 farklı noktada toprağa gömülü kablo komutalı EYP düzeneği ile 180 kilo patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu tespit edildi. EYP’ler kontrollü şekilde imha edildi.