Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi

HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonu geçtiğimiz gün başladı. HDP'li Ebru Günay, bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi. Savunma alanına ayrılan bütçeden 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz eden Günay, 'Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır.' dedi.



