Gündem İçişleri Bakanlığından Şeyhmus Özkan açıklaması PKK tarafından haraç istendiği gerekçesiyle randevu verildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan Şeyhmus Özkan açıklaması: PKK tarafından haraç istendiği gerekçesiyle randevu verildi

İçişleri Bakanlığı, bir soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Şeyhmus Özkan'a, "terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği ve haraç istendiği" gerekçesiyle üç yıl önce randevu verildiğini açıkladı. Randevunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Özkan'ın ilk ve son görüşmesi olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından Şeyhmus Özkan açıklaması: PKK tarafından haraç istendiği gerekçesiyle randevu verildi
İçişleri Bakanlığından "randevu" açıklaması.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Müşaviri Burak Gültekin, Brezilya'da özel uçakta 1,3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Şeyhmus Özkan'a, 3 yıl önce Bakan Soylu tarafından verilen randevuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, paylaşımında şunları aktardı:

PKK TARAFINDAN TEHDİT

"7 Aralık 2018 tarihinde, Şeyhmus Özkan isimli şahsa, 'PKK Terör örgütü tarafından tehdidi ve haraç istendiğiyle ilgili Sayın Bakanımızın Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden ve Küçükçekmece'den tanıdığı Kemal Yıldırım'ın talebi üzerine randevu verilmiş; ilgili şahıs, yanında V.T. ve O.Ö. isimli iki iş insanıyla gelmiştir. Sayın Bakanımız, Kemal Yıldırım dışındaki bu üç şahsı ilk ve son kez burada görmüştür."

"DEMİRTAŞ PARA TALEP ETTİ"

Özkan'ın, randevu sırasında PKK terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiğine ve şantajla kendisinden para istendiğine dair belgeleri gösterdiğini dile getiren Gültekin, "Ayrıca ilgili şahıs, ekteki ifadelere de yansıyan şekilde, terör örgütü mensuplarının ve Selahattin Demirtaş'ın, bir seçim öncesi telefonla arayarak 'kendisinden para talep ettiği' kaydını da dinletmiştir. Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir." ifadelerine yer verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

  • Şeyhmus Özkan'ın şirketine ait uçakta 4 Ağustos 2021'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından, uçağın pilotunun 26 Aralık 2021'de yurt dışından Türkiye'ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tespiti üzerine, olayın savcılığa intikal ettirildiğini bildiren Gültekin, savcının kararıyla pilotun gözaltına alındığını, daha sonraki sürecin, mahkemenin kararları çerçevesinde sürdüğünü aktardı.

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Gültekin, bu olayın ardından 3 yıl önceki randevuda çekilen fotoğrafın sosyal medya ve bazı medya kuruluşları üzerinden gündeme getirilerek, son olaylar ile Bakan Soylu'nun ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirtti. Fotoğrafın kullanılarak bir algı operasyonu yapıldığını ifade eden Gültekin, bununla ilgili Bakan Soylu'nun, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

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