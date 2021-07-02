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İSTANBUL

İDO’nun Tekirdağ’dan adalara seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına deniz otobüsü seferleri başladı. Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Haber Merkezi AA
İDOnun Tekirdağdan Marmara ve Avşa adalarına seferleri başladı
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Vali Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki yolculara kaptan köşkünden seslenerek hayırlı yolculuklar diledi.

İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine, İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer katıldı.

Seferler ne zaman yapılacak?

Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Sefer saatleriyle ilgili detaylı bilgiye "www.ido.com.tr", İDO Mobil Uygulama ve terminallerdeki satış noktalarından erişilebiliyor. Tüm yolcular için bilet alımlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu bulunuyor.

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