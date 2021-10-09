Gündem İETT eğitim aracı yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı
İSTANBUL

İETT eğitim aracı yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı

Ataşehir’de İETT eğitim aracı okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken otobüs sürücüsü, "Anne şefkati ile araba kullanıyoruz biz" demesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
İETT eğitim aracı yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı
Kaza nedeniyle bölgede uzun trafik kuyrukları oluşurken, vatandaşlar yoldan kaldırılmayan İETT otobüsüne isyan etti.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve kardeşiyle okuldan dönen 11 yaşındaki A.Ç. karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada İETT eğitim otobüsü çarptı. Eğitim otobüsünün çarpmasıyla 11 yaşındaki küçük çocuk yola savruldu. Yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşların tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Anne şefkatiyle araba kullanıyoruz biz"

Trafik polisi ekipleri tarafından kadın sürücüye alkol testi uygulandı. Alkol testi sonucu kadın sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede uzun trafik kuyrukları oluşurken, vatandaşlar yoldan kaldırılmayan İETT otobüsüne isyan etti. İETT yetkilileri basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterirken 11 yaşındaki A.Ç’ye çarpan kadın sürücü A.K’nin “ Anne şefkatiyle araba kullanıyoruz biz” demesi dikkat çekti.

İHA

"Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı"

Öte yandan, küçük çocuğun ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. A.Ç’nin annesi ve kardeşi ile sokaktan caddeye doğru yürüdüğü görülüyor. Caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan A. Ç.’ye hızla gelen İETT otobüsü çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile çocuk yola savrulurken çevredeki vatandaşların çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.

İHA

Kazayı gören kurye Göksel Kurtuluş, “Otobüs seyir halindeyken anne ile çocuk karşıdan karşıya geçiyordu. Otobüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk 3 metre savruldu, ambulans çocuğu götürdü, umarız bir şeyi yoktur” diye konuştu.

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