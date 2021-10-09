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İSTANBUL

Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Üsküdarda İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi.

Üsküdar'daki kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
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Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


DHA

Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

DHA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA


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