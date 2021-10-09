Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.



Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.







