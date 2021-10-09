Gündem İstanbulda yağış trafiği felç etti
İSTANBUL

İstanbul’da yağış trafiği felç etti

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği olumsuz etkiledi. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB’nin trafik haritası verilerine göre, yoğunluğun yüzde 53’lerde olduğu gözlendi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da yağış trafiği felç etti
Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmura karşı İstanbulluları uyarmıştı. İstanbul’da yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Ana arterler başta olmak üzere yollarda yoğun trafik olduğu gözlendi.


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) trafik haritasına göre yoğunluğu yüzde 53’lerde olduğu öğrenildi. Öte yandan, E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine çıktı
GÜNDEM
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine çıktı

İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına geldi
GÜNDEM
İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
FOTOĞRAF 5
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İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü.
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Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.
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Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı, yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.


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