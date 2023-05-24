İETT otobüsü yine kaza yaptı: Yolcular kendi imkanlarıyla kurtuldu

İstanbul'da son zamanlarda İETT otobüslerin kazaları, sıklıkla gündeme geliyor. Bu kazalardan birisi de Sarıyer'de meydana geldi. Sabah 08.00 sularında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu’nda 34 HO 1011 plakalı İETT otobüsü şoförü, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamadı. Şoförün virajı alamaması sonucu içerisinde yolcularla birlikte kayan otobüs, trafik levhasına çarptı. Levhayı deviren otobüs, ormana doğru yan yatarken olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yapan İETT otobüsündeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Orman yolunda iki yönlü trafik yoğunluğu oluşurken, trafikte bekleyen diğer İETT otobüsündeki yolcular ise gidecekleri yere yürümek zorunda kaldı.

"Kazadan sonra trafik kilitlendi"

Aracıyla trafikte kalan Ertuğrul Aslan, "Sabah hastaneye giderken gördüm. Araba kaymış, ormana girmişti. Saat 08.15 civarlarıydı. Herhalde virajı alamamış, kaymış. Artık hızlı mı girdi, yağıştan dolayı mı kaydı bilmiyoruz. Trafik yoğunlaştı, ben de burada kaldım. Şu anda da aracı kaldırmaya çalışıyorlar. Bayağı trafik oldu, kilitlendi burası. Bayadır burada bekliyoruz’.’ dedi. Kaza yapan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.



