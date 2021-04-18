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Gündem İETT şoföründen darp isyanı Psikolojim bozuldu deyip otobüsü yolun ortasında bıraktı
İSTANBUL

İETT şoföründen darp isyanı: 'Psikolojim bozuldu' deyip otobüsü yolun ortasında bıraktı

İstanbul Sancaktepe'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, kendisini ikaz eden şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför olay sonrasında "Psikolojim bozuldu" diyerek aracı yol ortasında bıraktı. Otobüsün şoförü, "Arkadan binmesi ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyor. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Biz burada ne yapalım?" dedi.

Haber Merkezi DHA
İETT şoföründen darp isyanı: Psikolojim bozuldu deyip otobüsü yolun ortasında bıraktı
Otobüs şoförü, herkesin kendilerine yüklenmesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Olay Abdurrahmangazi Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy-Sultanbeyli güzergahında sefer yapan otobüs, durağa yanaştığı sırada bir kişi otobüse arka kapıdan binmeye çalıştı. Otobüs şoförü, arka kapıdan binemeyeceğini, HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, bu kişi otobüsten inmesini isteyen şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför, cadde ortasında otobüsü durdurarak tüm yolcuların otobüsten inmesini istedi.

Bunun üzerine yolcularla şoför arasında da tartışma yaşandı. Otobüsteki yolcuların başka otobüslere binmesiyle olay son bulurken, otobüs şoförü "Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok" diyerek isyan etti.

Antalya'da darp edilen kadını otobüs şoförü kurtardı
OYNAT 00:47
Antalya'da darp edilen kadını otobüs şoförü kurtardı
Antalya'da şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar, Yeşildere Mahallesi'nde yol üzerinde bir kadının darp edildiğini görünce, aracını durdurup hemen olaya müdahale etti. Araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını kurtaran Aytar, bıçak çıkaran saldırganlar tarafından tehdit edildi. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine Aytar, olay yerinden ayrıldı. Darp edilen kadının kurtarılma anı ve sonrası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


"PSİKOLOJİM BOZULDUĞU İÇİN GİDEMİYORUM"


Otobüsün şoförü, "Arkadan binmesi ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyor. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Biz burada ne yapalım? Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok. Burada deneme tahtası gibiyiz. Gelen bağırıyor giden bağırıyor" diye konuştu. Bir süre bekledikten sonra sakinleşen şoför yola devam etti.

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