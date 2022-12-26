İhanette sınır tanımıyorlar: FETÖ'nün evlatlığı Kanter şimdi de Papa'nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötüledi

15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'yi küresel güçlerin piyonu haline getirmeye çalışan FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce Yunan bayrağına sarılarak poz veren ve her platformda Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter, şimdi de özel olarak davet edildiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un önünde diz çöküp yardım dilendi.

Yaptığı ayaküstü görüşmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran FETÖ'cü Enes Kanter, Papa'ya ve Vatikan yetkililerine teşekkür etti:

"Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. @Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve Özgürlük için ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum."

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"Gülen size selam söyledi"

Twitter'dan Papa'yla gerçekleştirdiği kısa diyaloğu yayınlayan FETÖ'cü Kanter, "Fethullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin. Erdoğan ülkeyi batırdı" ifadelerini kullandı.

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Papa ise Kanter'e, "Sen bana dua edersen ben de sana ederim" dedi.

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