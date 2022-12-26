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POLİTİKA

İhanette sınır tanımıyorlar: FETÖ'nün evlatlığı Kanter şimdi de Papa'nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötüledi

Daha önce Yunan bayrağına sarılarak poz veren ve her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalışan FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter şimdi de Vatikan'da Papa'nın önünde diz çökerek yardım dilendi. Papa ile yaptığı ayaküstü diyalogta Türkiye'yi şikayet eden Kanter, "Fethullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" ifadelerini kullandı. Papa ise "Sen bana dua edersen ben de sana ederim" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
İhanette sınır tanımıyorlar: FETÖnün evlatlığı Kanter şimdi de Papanın önünde diz çöküp Türkiyeyi kötüledi
FETÖ'cü Enes Kanter - Papa Franciscus

15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'yi küresel güçlerin piyonu haline getirmeye çalışan FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce Yunan bayrağına sarılarak poz veren ve her platformda Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter, şimdi de özel olarak davet edildiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un önünde diz çöküp yardım dilendi.

Yaptığı ayaküstü görüşmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran FETÖ'cü Enes Kanter, Papa'ya ve Vatikan yetkililerine teşekkür etti:

  • "Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. @Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve Özgürlük için ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum."

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"Gülen size selam söyledi"

Twitter'dan Papa'yla gerçekleştirdiği kısa diyaloğu yayınlayan FETÖ'cü Kanter, "Fethullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin. Erdoğan ülkeyi batırdı" ifadelerini kullandı.

Papa ise Kanter'e, "Sen bana dua edersen ben de sana ederim" dedi.

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