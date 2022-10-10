İhracat yapıp ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar: 49 kalem ürün üretiyorlar

Çayıralan ilçesinde belediye öncülüğünde 2 yıl önce kadın istihdamını artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sunmak amacıyla kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinde (ÇEKOOP), 49 kalem ürün üretiliyor. Kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar; marmelat, domates salçası, acılı ezme, üzüm pekmezi, erişte, tarhana ve turşu gibi el emeği göz nuru yöresel lezzetleri üreterek hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de doğal lezzetleri tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birçok ürünü doğal ortamda üreterek yurt içinde sofralara taşıyan kadınların yöresel ürünleri bu yıl yurt dışında da gurbetçi vatandaşların sofralarını süsleyecek. Kooperatif öncülüğünde kadınlar tarafından hazırlanan 25 tona yakın 3 çeşit turşu, kuşburnu marmelatı, tarhana ve acılı ezme; yıl sonu Almanya’nın Stuttgart şehrine gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek ürünlerin hazırlanması için de kadınları hummalı hazırlıkları sürüyor.

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“Kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz”

Kadınlar tarafından kooperatif bünyesinde üretilen ürünlerin bu yıl yurt dışına da gönderileceğini ve Almanya’dan 25 ton ürün siparişi aldıklarını söyleyen Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, “Çayıralan ve köylerindeki yöresel ürünleri köylü vatandaşlarımızdan, üreticilerimizden temin ediyoruz. Bu ürünleri işliyoruz, paketliyoruz, ambalajlıyoruz ve Türkiye’nin her yerine satışını yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle de emekçi kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz. Kadınlarımıza ’Evde oturmayın’ diyoruz. ’Burada çalışın ve emeğinizin karşılığını alın’ diyoruz. Zaman zaman kooperatifimizde en düşük 8-10 kişi, bazen de 50 kişiye kadar kadınımız çalışıyor. Özellikle yaz döneminde çalışan kadın sayımız 80’lere kadar çıkabiliyor” dedi.

“Yurt dışına 6 çeşit ürün göndereceğiz”

6 çeşit ürünün bu yıl ihraç edileceğini de belirten Codar, “2 yılık bir kooperatifiz, bu yıl yurt dışına da sipariş aldık. Almanya’da bakliyat ticareti yapan vatandaşımız 25 ton ürün siparişi verdi. Şu anda kadınlarımız bunun tedariki içerisinde ve hemen hemen yüzde 90’ını tedarik ettik. Yurt dışına 6 çeşit ürün gönderiyoruz. Bunların başında 3 çeşit turşumuz var; kuşburnu marmelatı, tarhana ve acılı ezmemiz var. Toplamda burada 49 kalem ürün üretiyoruz. Bunu da Türkiye’nin her tarafına ve Avrupa’ya ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

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“Turşularımızı Almanya’ya gönderiyoruz”

Üretici kadınlardan Serap Yıldırım, yöresel pezik turşusunun yapımı için çalıştıklarını söyleyerek, “Ürünlerimizi tarladan topluyoruz, onları tel tel birbirinden ayırıyoruz, yıkıyoruz. Bakır kazanlarda haşlıyoruz, daha sonra da soğuk su ile şoklama yapıyoruz. Bidonlara sarımsağını, domatesini koyuyoruz ve pezik turşumuzu yapıyoruz. Bu turşuyu yurt içinde her yere, yurt dışında da Almanya’ya gönderiyoruz” diye konuştu.

“Evimizin ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz”

Kooperatifte çalışan Fatma Beyaz, “Burada turşu yapıyoruz, börek yapıyoruz, erişte kesiyoruz, marmelat yapıyoruz. Bunları Türkiye’nin her yerine yolluyoruz. Almanya’ya da yollayacağız. Burada hem para kazanıyoruz hem de evimizin tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Çok güzel de çalışıyoruz, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 6 Aksaray’ın merkeze bağlı Doğantarla köyünde 2 yıl önce Aksaray Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılan girişimcilik kursuna katılan ev hanımı Meltem Şıvgın (43) kurstan aldığı eğitimlerin ardından mantar çiftliği kurmak için devlet desteğine başvuru yaptı. Yüzde 70 devlet desteğini almaya hak kazanan 3 çocuk annesi kadın, boyacılık yapan eşi ile geriye kalan yüzde 30’luk sermayeyi tamamlayarak köylerine mantarhane kurdu. 2 yıl içerisinde kurdukları mantarhaneyi kara geçiren ev hanımı eşinin kendi işinde çalışma hayali ile 3 çocuğunu okutmanın sevincini yaşıyor. 153 bin liralık yatırımla 112 metrekare alana kurulan sera usulü mantarhanede yılda 3 kez kültür mantarı hasadı yapılıyor. 40 günlük toprak bakımının ardından 1 defa ekilen mantarlar 70 gün arayla hasat ediliyor. Her seferinde 9 ton mantar hasadı yapılan serada hasat başı 10 bin TL kar elde edilirken, toplam 3 hasatta aile 30 bin TL kar elde ediyor. \"Biz bu işle güzel para kazanıyoruz\"



Kurs sayesinde teşvik edildiğini anlatan Meltem Şıvgın, “2 yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzde bir kurs açtılar. Bu kurs sayesinde ben başvurdum. Başvurum da gerçekleşti. Sağ olsun devletimizden, sağ olsun valilerimizden bize yardımcı oldular. Ev hanımıydım ben, 3 çocuk annesiyim. Eşim boyacılık yapıyordu. Hep böyle gittiği yerlerden 3 ay, 4 ay, 5 ay gelmiyordu. Ondan sonra dedim ki bu da eşime bir destek olsun... Eşim şimdi gitmiyor artık. Sadece bu işle uğraşıyor. Biz bu işle güzel bir para kazanıyoruz. Kurs sayesinde teşvik edildim. Zaten aklımdan geçen ben sürekli oturduğum yerde diyordum ki, ne iş yapsam diyordum. Ne yapsam da eşime destek çıksam, ne iş yapsam da eşime, çocuklarıma güzel bir şey sağlasam diyerek tarıma başvurdum. Yüzde 70 hibeli çıktı. Yüzde 30’unu biz karşıladık. Şimdi çok güzel yapıyorum” dedi. Eşinin girişimiyle kendi evinde kendi işinin sahibi olan Ramazan Şıvgın (44) ise, “Yıllık 3 kere kuruyoruz biz bunu, bu girdisiyle çıktısıyla 70 gün sürüyor. Şöyle diyeyim 9 ton gibi bir ürün oluyor elimizde yaklaşık 10 bin lira kar oluyor. Yani 3 üründe bize bir 30 bin lira para kalıyor. Yüzde 70 hibe verildi. Yüzde 30’unu biz karşıladık. Güzel bir proje Allah razı olsun. Kendi evimizin üstünde kendi işimiz Allah razı olsun” diye konuştu. Köye açılan kurs ev hanımının hayatını değiştirdi: Hasat başına 10 bin TL kazanıyor Aksaray'da köyde kadınlar için açılan girişimcilik kursuna katılan ev hanımı, devlet desteği ile kurduğu mantar çiftliğinde ürettiği kültür mantarlarıyla hayatını değiştirdi. Serada hasat başı 10 bin TL kar elde edilirken, toplam 3 hasatta aile 30 bin TL kar elde ediyor.

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