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MALATYA

Ev hanımıydı kendi işinin patronu oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep İlhan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle tavuk çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu. Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep İlhan 2 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuru da bulunarak kendi işini kurmak için ilk adımı attı.Başvurusu kabul gören İlhan kurumdan aldığı hibe desteği ile bir buçuk dönümlük bir alana tavuk çiftliği kurmak için kolları sıvadı. Eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede 20 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini faaliyete geçiren İlhan iki yıldır elde ettiği düzenli gelirle kendi işinin patronu oldu.

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Haber Merkezi İHA
Ev hanımıydı kendi işinin patronu oldu
Malatya

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep İlhan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle tavuk çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu.
Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep İlhan 2 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuru da bulunarak kendi işini kurmak için ilk adımı attı.
Başvurusu kabul gören İlhan kurumdan aldığı hibe desteği ile bir buçuk dönümlük bir alana tavuk çiftliği kurmak için kolları sıvadı. Eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede 20 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini faaliyete geçiren İlhan iki yıldır elde ettiği düzenli gelirle kendi işinin patronu oldu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) kadın girişimcilere verdiği desteği duyarak başvuruda bulunduğunu kaydeden İlhan, ’’2020 yılında (TKDK) dan destek alarak bir buçuk dönümlük bir alan üzerine eşim ve çocuklarımın da desteğiyle tavuk çiftliğini kurarak etlik piliç üretimi yapmaya başladık. İşlerimiz gayet iyi kadın isterse başarır yeter ki gayret olsun” dedi
“Tesisi büyütmek isterim”
Tesiste üretilen etlik piliçleri aracı firmalar ile ihraç ettiklerini belirten İlhan, ’’Kadınlar başvuru yapmaları halinde teşvik alabilirler azimli olunursa neden olmasın. Mücadele, çaba olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz başardık, kadınlarımız da gayret gösterirse başarabilirler. Bir kez daha hibe desteği alabilirsem üretim kapasitemizi arttırarak tesisimizi büyütmek isterim’’ diye konuştu.

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