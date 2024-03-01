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IKBY Başkanı Barzani'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kalkınma Yolu Projesi vurgusu: Türkiye'nin desteği tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini belirttiği aktarıldı.

23:01 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 23:25 - 1/03/2024 Cuma
AA
IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

"Kalkınma Yolu Projesi'ne Türkiye'nin tam desteği sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar: Uluslararası sistem Gazze'de iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar: Uluslararası sistem Gazze'de iflas etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği katlanarak artıyor. Sömürgecilik yeni yöntemlerle devam ettiriliyor. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı dünyanın birçok bölgesinde veba salgını gibi toplum içinde yayılıyor. Refah, huzur, barış ve özgürlük asrı olmasını umduğumuz 21. yüzyıl bir buhranlar çağına dönüşmektedir. Gazze'de yaşananlar bir savaş değildir, bir soykırımdır. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir adabı, hukuku vardır. Küresel düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur." dedi.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
#kabul
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