İki kardeş bir gün arayla kalp krizinden öldü

Evdeki işlere nazaran dolmuş şoförlüğü daha eğlenceli. İki işi birbirinden ayırıyorum ve o bilinçte direksiyon başına çıkıyorum diyen Akbolat, Her iki işin üstesinden de rahatça geliyorum, durakta bile bir huzur geldi şoför arkadaşlarımızın arasında. Bir kadının ortamlarında olması her alanda onlara dikkatli davranmayı itiyor ve daha saygılı oluyor. Her sıkıntı ve sorunumuzu birlik ve beraberlik içinde tartışarak çözüme kavuşturuyoruz. Durakta konuşuyoruz bazen kadın şoförler seni örnek alırlarsa işimizi elimizden alırlar diye erkek arkadaşlarımız sohbet ediyoruz. Aracıma binerek beni direksiyonda gören yolcular ilk şaşkınlıklarını gizleyemese de hemen alışıyorlar ve olumlu tepkiler vererek beni mutlu ediyorlar. Kutluyorlar beni ve çok daha dikkatli aracı kullandığımı söylüyorlar” ifadelerine yer verdi.