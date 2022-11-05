Gündem İki kardeş bir gün arayla kalp krizinden öldü
ORDU

İki kardeş bir gün arayla kalp krizinden öldü

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Şaban Aydın (44) ile ağabeyi Birol Aydın (55), 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizinden hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İki kardeş bir gün arayla kalp krizinden öldü
Şaban Aydın

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Şaban Aydın, 2 Kasım'da mesai yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde perşembe günü defnedildi.

Şaban Aydın'ın ağabeyi, emekli baş gardiyan Birol Aydın ise kardeşinin cenazesinden 1 gün sonra evde rahatsızlandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Aydın'ın da kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Birol Aydın, bugün öğle vakti Meliha Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kardeşinin yanında toprağa verildi.

Taksim’de dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir bankta uyuyan H. S.’nin çevresine 3 arkadaş geldi. Burada sohbet etmeye başlayan şahıslar ardından banka oturmak istedi.
Title
Ancak sohbet sırasında şahıslardan biri oturmak için h.S.ye banktan kalkmasını söyledi. Gencin kalkmaması üzerine şahıslardan biri onu maket bıçağıyla yüzünden yaralayarak kaçtı.
Title
Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Title
Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.
Title
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
Title
İncelemelerin ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Taksim’de dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti
Taksim İstiklal Caddesi'nde bir şahıs, banka yatan gence kalkmadı diye maket bıçağıyla saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, yüzünden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Fatsa'nın ilk kadın dolmuş şoförü: Eşinin elinden dolmuşu aldı meslekte erkeklere taş çıkartıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Çocukluktan bu yana arabalara olan hayalini bırakmayan, ilçede Sanayi-Kurtuluş Hattı’nda şoför olarak çalışmaya başlayan Akbolat, şehrin ilk ve tek kadın minibüs şoförü oldu.
Title
Eşinin mesleğini olan dolmuş şoförlüğünü yapan Akbolat, araca binen vatandaşlardan güzel tepkiler alıyor.
Title
2 çocuk annesi 43 yaşındaki Aysun Akbolat’ı direksiyon başında gördüklerinde önce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, sonrasında ise titizliği ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor.
Title
Akbolat’ın en büyük destekçisi ise mesleğini elinden aldığı eşi Yakup Akbolat.
Title
Küçük yaştan bu zamana kadar arabalara büyük ilgisi olduğunu söyleyen Aysun Akbolat, “Son 2 yıldır eşimle konuşuyorduk ve çok şoför olmak istiyordum. Araç sürmek çocukluğumdan gelen bir tutku. Eşimle şakalaşırken dolmuşu da sürebileceğimi kendisine söyledim ve şaka gerçek oldu. Dolmuşu elinden aldım. Trafiğe kapalı alanlarda önce test sürüşleri yaptım. Sonrasında SRC belgesi de alarak dolmuş sürmeye trafikte başladım dedi.
Title
Trafiğe çıkalı henüz 15 olmasına rağmen çok güzel tepkiler aldığını belirten Aysun Akbolat, Herkes bana selam veriyor, ben de onlara korna çalarak selamlıyorum. Bu tepkileri de alınca daha da fazla işime dört kolla sarılıyorum. Herkes kendi ekmeğini kazanmalı ve bizler de ekmeğimizi taştan çıkartabiliriz. Erkekler her alanda iş yapamazlar fakat kadınlar her işin üstesinden ustaca gelebilirler şeklinde konuştu.
Title
Evdeki işlere nazaran dolmuş şoförlüğü daha eğlenceli. İki işi birbirinden ayırıyorum ve o bilinçte direksiyon başına çıkıyorum diyen Akbolat, Her iki işin üstesinden de rahatça geliyorum, durakta bile bir huzur geldi şoför arkadaşlarımızın arasında. Bir kadının ortamlarında olması her alanda onlara dikkatli davranmayı itiyor ve daha saygılı oluyor. Her sıkıntı ve sorunumuzu birlik ve beraberlik içinde tartışarak çözüme kavuşturuyoruz. Durakta konuşuyoruz bazen kadın şoförler seni örnek alırlarsa işimizi elimizden alırlar diye erkek arkadaşlarımız sohbet ediyoruz. Aracıma binerek beni direksiyonda gören yolcular ilk şaşkınlıklarını gizleyemese de hemen alışıyorlar ve olumlu tepkiler vererek beni mutlu ediyorlar. Kutluyorlar beni ve çok daha dikkatli aracı kullandığımı söylüyorlar” ifadelerine yer verdi.
Title
Aysun Akbolat’ın eşi Yakup Akbolat ise “Eşimin en büyük destekçisi benim. Ben kendisine ev işlerinde yardımcı oluyorum o da bana işimizde yardımcı oluyor” diye konuştu.Akbolat’ın ’in kullandığı dolmuşa binen vatandaşlar da kadın bir sürücüyü araçta görmenin kendilerini de sevindirdiğini söyledi.
Fatsa'nın ilk kadın dolmuş şoförü: Eşinin elinden dolmuşu aldı meslekte erkeklere taş çıkartıyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysun Akbolat, eşinin elinden aldığı mesleği ile meslektaşlarına taş çıkartıyor. Akbolat, kentteki ilk kadın şoför olma özelliğini taşıyor.


Kabeyi görmeye gittiMüslüman oldu

Kabe'yi görmeye gitti
Müslüman oldu

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kayaların arasında gizli

Kayaların arasında gizli

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması: Tarih vererek duyurdu

​Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak.

Kayseri yollarında hizmete başladı.

​Rize'de fıkra gibi olay.

NATO: Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı.

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

İçişleri Bakanlığı Bitlis'te başlatıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.