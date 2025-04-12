İki kuzen araçla otomobil direğine çarparak hayatını kaybetti: Araba ikiye bölündü

İzmir'deki kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Erkan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirledi. İncelemenin ardından kuzenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.