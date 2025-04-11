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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

12:5711/04/2025, Cuma
DHA
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Tedaviye alınan Hüseyin Alp Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedaviye alınan Hüseyin Alp Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçen Hüseyin Alp Ş. (12), otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Bursa İnegöl'de Aysel K. (42) yönetimindeki otomobil dönüş yaparken, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Alp Ş.'ye çarptı. Otomobil kaldırıma çıkarken, devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Hüseyin Alp Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hüseyin Alp Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü, ifadesine başvurulmak üzerine polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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