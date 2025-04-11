Yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Bursa İnegöl'de Aysel K. (42) yönetimindeki otomobil dönüş yaparken, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Alp Ş.'ye çarptı. Otomobil kaldırıma çıkarken, devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Hüseyin Alp Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hüseyin Alp Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü, ifadesine başvurulmak üzerine polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.