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Çöp ayrıştırma tesisinde feci kaza: Bir işçi hayatını kaybetti

Çöp ayrıştırma tesisinde feci kaza: Bir işçi hayatını kaybetti

23:5110/04/2025, Perşembe
AA
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Makineye sıkışan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Makineye sıkışan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde arızasını gidermeye çalıştığı makinede sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde çalışan Soner Altun (26), arızasını gidermeye çalıştığı makineye sıkıştı.

Tesisteki diğer işçilerin fark etmesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soner Altun'un cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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