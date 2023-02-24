İlahiyatçı Nazif Ay’dan akıl dışı yorum: Allah'ın gizli isimlerinden biri laikliktir

“Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır” gibi çıkışlar yapan ilahiyatçı Nazif Ay, Flash Haber’de katıldığı programda söyledikleri ile yeniden gündeme geldi.

















Ay, “Laiklik dinsizlik olarak gösteriliyor. Allah'ın gizli isimlerinden birisidir laiklik. Allah laik bir varlıktır. Net. Her dinin her inancın kendi sahibine vermek, belirtmek (daha pek çok ayetler var) başlı başına laikliktir” dedi.





İlahiyatçı Ay, Atatürk’e saygının da farz olduğunu iddia etti.





İlahiyatçının tepki çeken bu sözleri, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.





Laikliğe dair daha önceki açıklamaları da dikkat çeken Ay, Cumhuriyet Gazetesine verdiği bir demeçte de deprem bölgesinde enkaz çalışmaları yapan İHH arama kurtarma ekibinin tekbir getirmesinden rahatsız olduğunu, “Allahu Ekber demek laikliği ihmal etmektir. Laiklik olmasa bunlar birbirini keser. Laiklik hassasiyetinin, duyarlılığının ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor. 'Şehitlik' payesi vererek, din içerisinde ulvi duygularla yaklaşılması gereken manevi bir makamın olur olmaz dağıtılması bir başka problem" sözleri ile ifade etmişti.



