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İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hacıyev'in babası için taziye mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hacıyev'in babası için taziye mesajı

23:543/04/2025, Perşembe
AA
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Altun, Ferhad Hacıyev'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Altun, Ferhad Hacıyev'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in babası Ferhad Hacıyev hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in vefat eden babası Ferhad Hacıyev için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ferhad Hacıyev'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, Hikmet kardeşime, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



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