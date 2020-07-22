İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Alçak FETÖ’nün gerçek yüzünü ortaya koymayı en önemli vazifelerimizden biri addediyoruz​

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda konuşuyor.https://t.co/nOBQOcOnXo
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda konuşuyor.https://t.co/nOBQOcOnXo— Yeni Şafak (@yenisafak) July 22, 2020
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz’un tarihsel ve toplumsal önemini, alçak FETÖ’nün gerçek yüzünü ortaya koymayı en önemli vazifelerimizden biri addediyoruz.
Bu amaçla iki yıldır 15 Temmuz etkinliklerinin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz.
Türkiye markasını güçlendirmek; devlet-millet arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmek, basın sektörüne kamu adına katkıda bulunmak, devletimizin kurumsal kimliği ve kurumlar arasındaki söylem birliğini tesis etmek için yola çıktık.