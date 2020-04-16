Gündem Fahrettin Altunun ev adresinin paylaşıldığı asılsız habere başsavcılıktan soruşturma
ANKARA

Fahrettin Altun'un ev adresinin paylaşıldığı asılsız habere başsavcılıktan soruşturma

Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasından “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla yayınladığı haberde İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un adres bilgilerine yer verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma konusunun, "kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması" olduğu belirtildi. Açıklamada, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Cumhuriyet'e terör soruşturması


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılın açıklamada şu ifadeler yer verildi: "16 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi' başlığı altında 'Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor' şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

'Boğazda kaçak var' başlığına soruşturma

Aynı gazetenin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında 'Boğazda kaçak var' başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafı yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır.

  • Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır. Bununla birlikte Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."
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