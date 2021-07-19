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POLİTİKA

İyi niyetin bir sınırı var!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs’ta en gerçekçi çözümün KKTC’nin güney komşusu ile eşit haklara sahip olduğu iki devletli çözüm olduğunu belirterek “Bana göre, iki toplumun birlikte yaşama ihtimali, Rumların AB’ye alındığı gün bitmişti. Buna rağmen yıllarca iyi niyetle gayret gösterildi. Ancak iyi niyetin bir sınırı var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ​İyi niyetin bir sınırı var!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan “Kathimerini” gazetesine verdiği mülakatta, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz ve sığınmacı krizi gibi konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye’nin kendisini ilgilendiren her bölgede sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve barışın hakim olmasını istediğinin altını çizen Altun, “Bu durum, Kıbrıs meselesi için de geçerlidir. Kıbrıslı Türkler, geçmişte yaşanan şiddet olaylarını sineye çekerek, on yıllardır Rumların makul davranmasını bekledi” diye konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs Türkü’nün Annan Planı’na “evet” dediğini anımsatan Altun, “Bana göre, iki toplumun birlikte yaşama ihtimali, Rumların AB’ye alındığı gün bitmişti. Buna rağmen yıllarca iyi niyetle gayret gösterildi. Ancak iyi niyetin bir sınırı var. Artık aynı çatı altında yaşamanın mümkün olmadığını herkes görüyor” ifadesini kullandı. Altun, bu aşamadan itibaren Ada’daki iki toplumun, ancak iki komşu ülkenin vatandaşları olarak barış içinde yaşayabileceğine işaret ederek, “Bu ihtilafı çocuklarımıza miras bırakmak istemiyorsak, gerçekçi olmalıyız. En gerçekçi çözüm, KKTC’nin güney komşusu ile eşit haklara sahip olduğu, iki devletli çözümdür” dedi.

TÜRKİYE GÜÇLÜYSE AVRUPA DA GÜÇLÜ

Türkiye’nin mülteciler konusunda 10 yıldır üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini aktaran Altun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Açıkça söylüyorum: Düzensiz göçle en etkin mücadele yöntemi, sorunların kaynağını çözerken, Türkiye’ye destek olmak ve bu desteği de sadece maddi yardıma indirgememek ve insan odaklı düşünmektir. Bunun için de yapılan anlaşmanın güncellenmesi gerekmektedir. Türkiye güçlü olursa Avrupa da güçlü olur.”

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